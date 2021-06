Coronavirus, bollettino 20 giugno: 881 nuovi casi e 17 decessi

Coronavirus, bollettino 20 giugno: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 881 nuovi positivi, in leggero calo rispetto ai numeri di ieri che si assestavano sui +1.197. Sono stati effettuati 150.522 tamponi per un tasso di positività dello 0,6%, in aumento rispetto allo 0,5% di ieri. Vanno purtroppo anche registrati 17 decessi per un totale di 127.270 vittime dal febbraio dello scorso anno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Costa: “Via le mascherine all’aperto”

Sono invece 2.304 i guariti e scende di 1.440 il numero di persone attualmente positive nel Paese mentre i casi totali da inizio pandemia sono 4.252.976.