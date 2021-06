Intervenuto in diretta su CMIT TV, Giancarlo Fisichella ha commentato l’arrivo di Mourinho a Roma: “Se è arrivato è perché ha avuto garanzie”

L’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella è intervenuto ai microfoni della CMIT TV, nel corso dello Speciale Euro 2020 e in attesa del match tra Italia e Galles. Il pilota ha partecipato ad un evento contro la violenza negli stadi concertato in maniera solidale da Roma e Lazio a Piazza del Popolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

DERBY SOLIDALE – “Stupendo giocare qui, ci siamo divertiti in un contesto del genere. Siamo qui per una causa buona: no alla violenza negli stadio. Il derby Roma-Lazio è stato molto sentito, ma ci siamo divertiti”

ITALIA – “Le sensazioni sono molto molto positive. L’Italia di Mancini ci ha fatto divertire e soprattutto ha vinto nelle due partite precedenti, penso che questa serva voglia vincere ancora”

MOURINHO ALLA ROMA – “L’arrivo di un allenatore del genere è positivo perché se è venuto è perché ha avuto delle garanzie, quindi spero tanto in lui e che gli diano la possibilità di avere una bella rosa. Con la sua esperienza credo che la Roma abbia la possibilità di fare veramente bene”