Calciomercato Lazio, cessione top per il colpo a centrocampo: il piano

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sacrificano un big per esaudire una richiesta di Sarri: ecco come può arrivare il centrocampista

Lazio al lavoro per costruire la squadra secondo le richieste di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano resterà fedele al suo 4-3-3 e per farlo cerca un innesto specifico a centrocampo. Il nome caldo è quello di Torreira, rientrato all’Arsenal dopo il prestito deludente all’Atletico Madrid. L’uruguaiano può arrivare in biancoceleste, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, grazie a una cessione eccellente.

Il ‘sacrificato’ sarebbe Correa. L’attaccante argentino avrebbe difficoltà a schierarsi sull’esterno nei giochi offensivi previsti da Sarri, così si cercherà di monetizzare dal suo addio. Dai 40 milioni di valutazione che ne fa Lotito, si ricaveranno le risorse per andare all’assalto di Torreira, che l’Arsenal valuta circa 20 milioni. Si ragiona su un prestito oneroso, per il momento i ‘Gunners’ vorrebbero inserire un obbligo di riscatto che però i biancocelesti non gradirebbero. Nei prossimi giorni comunque la trattativa potrebbe decollare.