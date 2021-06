Juventus, il primo obiettivo resta Locatelli: il club studia una formula simile a quella che ha portato Chiesa in bianconero

Manuel Locatelli è ormai il primo obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo, che tanto bene sta facendo con la maglia della nazionale, è la prima richiesta di Max Allegri per puntellare la squadra. Obiettivo del club bianconero è quello di affidare al classe 1998 le chiavi del centrocampo, ma la richiesta del Sassuolo è tutt’altro che bassa. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro e il cartellino di Radu Dragusin, difensore romeno che ha fatto la spola tra under-23 e prima squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, formula “alla Chiesa” per Locatelli

Il club bianconero però starebbe pensando ad una soluzione meno dispendiosa per provare a portare il giocatore a Torino. Come riferisce il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, la società piemontese lavora su una formula molto simile a quella che la Juventus ha messo in atto con la Fiorentina per Federico Chiesa. Un prestito con obbligo di riscatto nell’arco dei prossimi 3/4 anni, per una valutazione che si aggira attorno ai 45 milioni di euro da parte del club neroverde.

Secondo Paganini però, l’affondo per Locatelli non impedirebbe il ritorno di Pjanic. Il bosniaco sembra intenzionato a lasciare Barcellona e la sua priorità sarebbe il ritorno in bianconero: si lavora ad un prestito secco.