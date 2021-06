Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Ramsey | C'è l'Arsenal

Aaron Ramsey resta nella lista dei partenti della Juventus: dalla Premier League ci sarebbe il ritorno di fiamma dell’Arsenal

I bianconeri devono riuscire a sfoltire la rosa da tutti quei giocatori in esubero che, con ingaggi importanti, pesano sul bilancio e non fanno la differenza sul campo da gioco. La cessione di questi elementi è un fattore fondamentale per riuscire poi a mettere a segno quei colpi in entrata indicati da Massimiliano Allegri. Uno dei giocatori sul piede di partenza a Torino è Aaron Ramsey, per il quale ora ci sarebbe una nuova pretendente in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Può tornare all’Arsenal

La cessione di Aaron Ramsey è una delle priorità della Juventus per il mercato estivo. Il centrocampista gallese, sceso in campo oggi contro l’Italia ad Euro 2020, è un giocatore di qualità ma è soggetto a troppi infortuni. Nei due anni passati a Torino, di fatto, i bianconeri non lo hanno mai avuto a pieno regime. Secondo quanto riferito dai tabloid britannici, oltre a West Ham e Crystal Palace, ci sarebbe in atto un ritorno di fiamma dell’Arsenal. E così in estate potrebbe esserci un ritorno al futuro per Ramsey, che lascerebbe la Juventus per tornare a vestire la maglia dei ‘Gunners’. ‘Madama’, dal canto suo, si libererebbe di un ingaggio pesante e potrebbe dare l’assalto ad un nuovo centrocampista: Manuel Locatelli, in questo senso, resta il primo della lista.