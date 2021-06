Paratici e il Tottenham guardano in casa Juventus. Obiettivo Dybala per i londinesi: il fantasista argentino non è incedibile per Allegri

C’è anche Paulo Dybala nei pensieri di Fabio Paratici per l’attacco del Tottenham. Gli ‘Spurs’, che hanno fallito l’assalto alla Champions League, rischiano di perdere Harry Kane questa estate, con il centravanti desideroso di provare una nuova esperienza e di giocare il blasonato torneo continentale nella prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In caso d’addio per sostituirlo Paratici pensa a Dybala, con il rinnovo della ‘Joya’ ancora congelato con la Juventus. L’ex CFO bianconero conosce benissimo l’argentino per averlo portato a Torino dal Palermo e questa volta tratterebbe direttamente il suo acquisto dalla ‘Vecchia Signora’ in caso di fumata nera per il prolungamento del contratto in scadenza tra un anno.

Juventus, via libera Allegri: addio Dybala, c’è il Tottenham

Dybala – stando al portale ‘Todofichajes.com’ – non sarebbe inoltre nella lista degli incedibili per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha grande stima del numero dieci, ma riterrebbe conclusa la sua avventura con la maglia della Juventus. Allegri quindi sarebbe pronto a fare a meno di Dybala, con il club del presidente Agnelli che valuterebbe circa 43 milioni di sterline (al cambio 50 milioni di euro) il cartellino dell’ex Palermo. Paratici sarebbe già in contatto con Antun, agente di Dybala, con l’obiettivo di portare il fantasista albiceleste in quel di Londra a partire dalla prossima stagione.