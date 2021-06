Inter, Marotta e Ausilio pronti a sposare il progetto nerazzurro fino al 2024: firma ad un passo

Inter sempre più nel segno di Beppe Marotta. Il dirigente è stato uno dei grandi artefici dello scudetto nerazzurro e il suo legame con il club potrebbe proseguire anche oltre il 2022. L'Ad è ritenuto un pilastro della società, non è intenzionato a lasciare il club e anzi è ormai pronto a rinnovare il proprio contratto. L'intenzione della società e in particolare del presidente Zhang è quella di puntare ancora su di lui e non solo.

Calciomercato Inter, pronto il rinnovo per Marotta e non solo

Come riporta ‘Tuttosport’ il presidente ha voluto blindare tutti gli uomini chiave della squadra nerazzurra. Non è ancora chiaro se l’annuncio avverrà nelle prossime settimane o a settembre, ma di certo c’è che la firma sul contratto fino al 2024 è ormai cosa fatta, per la gioia dei tifosi, che vedono in lui una sorta di ‘assicurazione’ sul futuro. Riconfermare Marotta come ad era la priorità, ma oltre a lui il contratto è stato rinnovato anche ad altri dirigenti. In primis Piero Ausilio, poi al suo vice Roberto Baccin e al responsabile del settore giovanile Roberto Samaden: presto sigleranno tutti un nuovo contratto con il club meneghino.

Venerdì Zhang ha incontrato tutti loro e ha comunicato la volontà di trattenerli per continuare a costruire con loro il progetto Inter. Dalla Cina il numero uno nerazzurro ora dovrà trovare nuovi sponsor, mentre ad Ausilio e Marotta è affidato il compito di concludere il calciomercato con un bilancio in attivo e di costruire nel frattempo una squadra competitiva.