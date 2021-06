Calciomercato Cagliari, cessione UFFICIALE | Resta in Bulgaria

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Ludogorets ha annunciato il riscatto di Despodov dal Cagliari

Cessione ufficiale in casa Cagliari. Il club sardo ha ceduto Kiril Despodov a titolo definitivo al Ludogorets, squadra dov’è stato già in prestito la passata stagione. L’esterno destro ha segnato quattro gol nella efbet Liga, siglando anche nove assist. Uno score che ha convinto il Ludogorets a puntare sul giocatore con il riscatto, come diramato in un comunicato apparso sul proprio sito.

Le parole di Despodov al sito ufficiale del Ludogorets: “Sono contento del trasferimento e non vedo l’ora di lavorare insieme ai miei compagni di squadra, perché abbiamo molto lavoro da fare”.