UEFA Festival, ex di Roma e Lazio in campo contro la violenza negli stadi

Candela a Scarchilli sfideranno Corino, affiancati da altri rappresentanti di Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1990, per dire “no” alla violenza negli stadi

Domenica 20 giugno alle 16:15, nella Capitale, non ci sarà rivalità calcistica che tenga: Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1990 scenderanno in campo all’UEFA Festival di Piazza del Popolo per dire insieme “no” alla violenza negli stadi. Le fondazioni si sfideranno a una partita tre contro tre indossando una maglia celebrativa arricchita dalla scritta #noviolence.

A sfidarsi ci saranno gli ex romanisti Vincent Candela e Alessio Scarchilli, oltre a Giancarlo Fisichella ed Emiliano Cantagallo per Roma Cares, mentre dall’altro lato toccherà a Luigi Corino, Angelo Mellone, Federico Moccia e Guido De Angelis. Sempre in Piazza del Popolo, poi, al termine dell’evento sarà possibile assistere al match tra Italia e Galles dai maxischermi, con fischio d’inizio previsto alle 18:00, valevole per la terza giornata del campionato europeo.