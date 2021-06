La terra trema in Turchia oggi 19 giugno: nel primo pomeriggio scossa importante di terremoto a Istanbul e dintorni

La terra trema in Turchia. Alle 14.07 italiane di oggi sabato 19 giugno, le 15.07 locali, c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nella provincia di Istanbul. Un evento che è stato avvertito largamente in tutta la città e ovviamente in quelle vicine, avendo anche una profondità bassa di 7,6 chilometri come riportato dal sito ufficiale del dipartimento disastri ambientali e terremoti del governo turco. Sui social è partito il tam tam, alcuni hanno postato le foto di crepe aperte nei muri di casa. Anche il Fenerbahce, società di Istanbul, ha scritto su Twitter: “Speriamo che stiate tutti bene”. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti.

#DEPREM: İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. ➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 19, 2021