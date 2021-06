Alvaro Morata protagonista nel bene e nel male in Spagna-Polonia: prima il gol, poi un clamoroso errore sotto porta

Non basta il gol ad Alvaro Morata a spegnere le critiche sul suo conto. L’attaccante della Juventus sblocca Spagna-Polonia nel primo tempo, ma i tifosi lo attaccano ugualmente. Nel mirino Morata ci finisce soprattutto per aver fallito la ribattuta del rigore di Moreno, finito sul palo. La palla va sui piedi proprio del numero 9 delle Furie Rosse che, a porta spalancata, manda fuori la palla, sprecando l’opportunità per riportare in vantaggio la squadra di Luis Enrique. Così fioccano le critiche, anche abbastanza dure: da “patetico” a “è uno scandalo”, Morata vivrà un’altra serata non certo piacevole. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni tweet:

Y Camacho todo el rato alabando al patata 🥔 #Morata. Es patético!! #Euro2020 — Juan de la Peña (con mascarilla 😷) (@Juandlpf) June 19, 2021

Morata è un miracolato ad aver giocato nelle squadre dove ha giocato — 🇮🇹 (@VaneJuice) June 19, 2021

Se morata combina una cosa del genere con la maglia della Juve vado a cercarlo in giro per Torino — Ele 🇮🇹 (@eeeeleanor11) June 19, 2021

maro quanto è scarso morata. allucinante #spagnapolonia — carla (@salhofolinas) June 19, 2021