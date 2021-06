Jose Mourinho ha raccontato la trattativa con la Roma dei Friedkin e i motivi della scelta: poi il messaggio ai tifosi

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova stagione della Roma con Jose Mourinho. Il 6 luglio ci sarà il raduno a Trigoria, poi i test e l’inizio del ritiro che ancora deve essere annunciato in tutto il suo programma. Ancora non ci sono dettagli neanche sull’arrivo dello Special One nella capitale e sulla presentazione, che comunque avverrà senza fretta. Anche Mourinho non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura e si nota anche nelle parole rilasciate a magazine GQ: “La Roma mi ha voluto fortemente, è stata una cosa istantanea, la mattina il Tottenham mi ha esonerato e il pomeriggio la Roma mi ha chiamato. Mi hanno voluto, mi hanno fatto sentire di nuovo la passione per il calcio che c’è in Italia e che conosco, specialmente a Roma dove non si vince un trofeo da 20 anni“.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Mourinho: “In passato ho sbagliato, ma con i Friedkin sono stati sinceri”

Il portoghese spiega i motivi del feeling con la proprietà giallorossa: “I Friedkin con un approccio professionale e umile mi hanno trasmesso il loro entusiasmo, sono stati obiettivi, onesti e sinceri con me”. Poi il messaggio finae ai tifosi romanisti: “Ho commesso anche io degli errori e ho sbagliato ad accettare alcuni progetti come Tottenham e Manchester, a volte mi hanno spinto a scegliere situazioni che non avrei dovuto. Ma con la Roma ho percepito subito grande empatia, i Friedkin e Pinto hanno stimolato di nuovo in me il fuoco e la passione per questo lavoro. Ci ho messo pochissimo a dire di sì e ora mi tufferò in questa missione impossibile, nel senso che la gente mi considera e mi guarda considerandomi in un solo modo: un vincente”.