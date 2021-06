ESCLUSIVO | Roma e Barcellona su Lisandro Martinez: ecco il prezzo

Lisandro Martinez, difensore dell’Ajax, è nel mirino di Roma e Barcellona. L’Ajax non faciliterà la sua cessione: ecco il prezzo dell’argentino

Lisandro Martinez è uno dei difensori più interessanti del panorama europeo. A una grande esplosività fisica abbina una tecnica da regista, che lo rende uno dei migliori del continente nella gestione del pallone dal basso, filosofia di gioco che lui adora, come svelò ai nostri microfoni in primavera.

L’argentino sta vivendo in Nazionale la Coppa America, e nei giorni scorsi il suo nome è tornato ad essere accostato alla Serie A. La Roma lo segue da tempo e continua a tenerlo nella sua lista anche se, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime settimane non ci sono stati contatti diretti né con l’Ajax, né col calciatore.

Calciomercato Roma, Lisandro Martinez nel mirino: le ultime

L’interesse è reale, dunque, ma la trattativa ancora non c’è. Il calciatore dell’Ajax, nel corso della nostra intervista, aprì le porte al campionato italiano affermando che è uno dei più competitivi al mondo e che “a qualsiasi calciatore piacerebbe giocarci”. Strapparlo alla concorrenza, però, non sarà semplice.

Sono diverse le squadre che valutano il suo acquisto e, tra queste, c’è il Barcellona. Il club spagnolo al momento non ha potuto ancora formulare un’offerta agli olandesi, ma conta di farsi avanti nel corso di questa sessione di calciomercato.

L’Ajax, da parte sua, non lo reputa tra i primi nomi in lista di sbarco e non faciliterà la cessione. Lisandro ha 23 anni e un altro anno a grandi livelli potrebbe far esplodere la sua valutazione, anche se i biancorossi, di fronte a un’importante offerta cash, cambierebbero i loro piani. Il prezzo dell’argentino, in questo mercato, oscillerà tra i 20 e i 25 milioni di euro. Sono tanti, certo, ma il rischio è che nel giro di un anno la cifra andrà raddoppiata…