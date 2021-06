Juventus, il ‘consiglio’ a Cristiano Ronaldo: “E’ così che deve giocare!”

Cristiano Ronaldo ancora a segno con il Portogallo, la posizione in campo del fuoriclasse al centro del dibattito per il suo futuro alla Juve

Cristiano Ronaldo, anche con il Portogallo, continua a fare quello che sa fare meglio, ossia gol. Terzo gol a Euro 2020, contro la Germania, anche se i tedeschi hanno poi sostanzialmente dominato la partita. La rete di CR7, che non aveva mai segnato nei precedenti contro la nazionale teutonica, riapre il dibattito sul suo futuro alla Juventus.

Il giornalista Fabio Ravezzani sostiene su Twitter che la rete realizzata, e la posizione occupata in campo, traccino la strada per Allegri e i bianconeri. “Cr7 nel Portogallo fa il centro boa d’attacco – scrive – Il ruolo che non ha mai voluto ricoprire nella Juve. Se accettasse di farlo anche in bianconero sarebbe una grande conquista per Allegri“. Intanto, i tifosi, sempre su Twitter, si sfogano e ribadiscono come il fuoriclasse lusitano sia tutt’altro che finito e ancora una risorsa per i bianconeri.

Mamma mia non serve proprio più a niente cr7 , vendiamolo è un vecchio ! Fate ridere 😂😂😂😂 C R I S T I A N O R ON A L D O 🤭🤭🤭#CristianoRonaldo #por#Juventus — Mary Di Dio (@MaryDiDio2) June 19, 2021