Italia-Galles, Mancini: “Verratti gioca. Turnover? Ho 26 titolari”

Conferenza stampa del Ct della Nazionale Mancini prima di Italia-Galles, indicazioni sulla formazione con Verratti dall’inizio e non solo

Vigilia di Italia-Galles, terzo impegno degli azzurri nel girone A di Euro 2020. Nazionale già qualificata agli ottavi ma che contro i britannici si gioca il primo posto nel gruppo. Il Ct Roberto Mancini presenta in conferenza stampa la sfida e svela interessanti anticipazioni di formazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020 | Italia-Galles, Belotti: “Restiamo coi piedi per terra. Ecco chi mi ha stupito”

Subito la novità principale: Verratti scenderà in campo dal primo minuto. “Ha bisogno di giocare, sta bene – spiega il Ct – Alla fine del primo tempo valuteremo poi le sue sensazioni”. Non sarà l’unico cambio, previsto un certo turnover. “E’ necessario farlo alla terza gara in dieci giorni – prosegue Mancini – Ma ho 26 titolari a disposizione. In Nations League l’attacco titolare era Insigne, Belotti e Bernardeschi che potrebbe giocare domani. Anche Chiesa è un titolare, così come Emerson, Acerbi e altri”. L’obiettivo, ribadisce il Ct, è vincere: “Giochiamo per vincere come sempre. Discorsi di ‘biscotto’ non ci riguardano, giocheremo o a Londra o ad Amsterdam, non avremo problemi in ogni caso”. Sulle avversarie per la vittoria finale: “La Francia resta favorita nonostante il pari con l’Ungheria. Spagna, Germania, Portogallo sono abituate a vincere, c’è anche il Belgio“.