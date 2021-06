Klinsmann parla delle gare in corso a Euro 2020 e manda un messaggio all’Inter

Attualmente impegnato come commentatore delle gare di Euro 2020 per la Bbc, Jurgen Klinsmann, ex Ct della Germania e giocatore dell’Inter, ha fatto il punto sul torneo itinerante. Per lui la Francia è la prima favorita, ma l’Italia non ha nulla da temere: “Il lavoro di Mancini degli ultimi 2-3 anni sta pagando sul piano del gioco: ora è più

offensivo, vuole segnare il secondo gol dopo aver fatto il primo. Il calcio internazionale

non è più solo contropiede, Mancini lo ha capito. Se vuoi vincere devi avere possesso,

rischiare e far divertire – spiega al ‘Corriere della Sera’ – Se sono uniti dentro e

fuori, come nel 2006, nessuno li ferma, possono vincere”.

Klinsmann ha proseguito la sua analisi: “Francia? Si possono fermare. Sono favoriti per l’attacco stellare, chi fa la differenza è Kanté. Barella ha la sua stessa funzione, il

giocatore dell’Inter però è in fase di sviluppo. Kanté ha già esperienza e ha vinto tutto”.

Inevitabile un commento sullo scudetto vinto dai nerazzurri: “Me lo sono goduto. Tanti

in America mi prendono in giro, ho sempre la sciarpa dell’Inter. Mi spiace per l’addio di

Conte. Era meglio la continuità, ora si ricomincia. Pazza Inter, no?”.