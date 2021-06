Christian Eriksen è uscito dall’ospedale dopo l’impianto del defibrillatore: l’Inter ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una lettera emozionante

Sarà un Europeo e un momento per sempre segnato da quello che è successo sabato scorso a Copenaghen a Christian Eriksen. Ormai sette giorni dopo per fortuna siamo qui a parlare di un Eriksen a cui è stato impiantato un defibrillatore cardiaco, ma è vivo e ora è uscito dall’ospedale. Anche all’Inter il momento è stato decisamente particolare, per i compagni e tutta la società. Sul sito ufficiale nerazzurro è stata pubblicata una lettera emozionante: “Non sono stati giorni normali, quelli che abbiamo contato da sabato, da quei momenti che ci sono parsi così lunghi e senza senso, da quello che volevamo fosse solo un brutto sogno. Per fortuna, dagli incubi, anche i più brutti, ci si sveglia. Nel silenzio rispettoso di questi giorni abbiamo condensato tutti i nostri pensieri, le nostre preghiere, anche i sospiri: quelli di sollievo, per le foto e i comunicati arrivati da un luogo che fino a qualche giorno fa non conoscevamo, il Rigshospitalet di Copenaghen”.

Dopo la tempesta esce però il sole: “Martedì mattina il momento più bello. Una foto, un sorriso, un pollice alzato. E un messaggio liberatorio: ‘Ciao a tutti, grazie mille per i vostri messaggi da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene’. Eccolo, Christian Eriksen. Venerdì un altro passo: l’operazione, le dimissioni e la visita ai compagni di nazionale. Non abbiamo smesso nemmeno per un istante di dedicare i nostri pensieri a Christian, rispettando in silenzio un momento così delicato e personale. Allo stesso tempo, però, le manifestazioni d’affetto sono state tante, belle, spontanee”.

Continua la lettera: “I brividi di paura si sono trasformati in sollievo, in queste giornate. E in commozione: l’enorme maglia numero 10 mostrata prima di Danimarca-Belgio, in quello stesso stadio di sabato. Il gioco fermato al minuto 10, l’applauso generale di tifosi e giocatori in campo, compreso Romelu Lukaku. Gli striscioni, le maglie mostrate dai tifosi, le nazionali tutte che hanno dedicato un pensiero al nostro numero 24. Tutti momenti che compongono l’abbraccio più forte e sentito per Christian Eriksen. Forza Chris, l’Inter e tutti gli interisti sono con te!”