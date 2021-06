Euro 2020, Ungheria-Francia 1-1: Deschamps trema, rimedia Griezmann

Ungheria-Francia 1-1, campioni del mondo sotto a sorpresa a Euro 2020 nel primo tempo: Griezmann evita il ko

La Francia soffre molto più del previsto contro l’Ungheria, a Budapest, rischiando anche una clamorosa sconfitta. In svantaggio a fine primo tempo, i transalpini riacciuffano il punteggio grazie a un gol di Griezmann. Finisce 1-1, ma la squadra di Deschamps perde qualche certezza, nel corso del suo cammino a Euro 2020.

Come prevedibile, di fronte al pubblico amico, gli ungheresi mettono da subito molta aggressività, provando anche a rendersi pericolosi. La Francia, gradualmente, prende però possesso del match con la sua qualità. Due volte Benzema e una volta Mbappè, però, sciupano occasioni abbastanza comode per il vantaggio. A fine primo tempo, la squadra di Marco Rossi passa a sorpresa, con Fiola che sfugge a Pavard e fredda Lloris. Nella ripresa, Deschamps aumenta il peso offensivo con Dembelé, che colpisce subito un palo. Francia però meno brillante e che fatica a creare occasioni, serve un’invenzione di Mbappè, in ripartenza, per cogliere di sorpresa la difesa ungherese, che allontana male, per il gol di Griezmann. Ancora Mbappé semina il panico, ma Gulacsi c’è. Danubiani che faticano nel finale, ma portano a casa un punto di grande orgoglio. La Francia resta per ora prima nel gruppo F, ma ora rischia di vedere complicarsi il girone.

UNGHERIA-FRANCIA 1-1 – 47’pt Fiola (U), 66′ Griezmann (F)

CLASSIFICA GRUPPO F: Francia* 4 Portogallo 3 Ungheria* 1 Germania 0

*una gara in più