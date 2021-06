Euro 2020, Portogallo-Germania 2-4: subito Ronaldo, poi è super Gosens

Euro 2020, Portogallo-Germania 2-4: non basta il gol di Cristiano Ronaldo, Gosens trascina i suoi alla rimonta e mette la firma sul poker

Grande partita a Monaco di Baviera tra Portogallo e Germania per il girone F di Euro 2020. La spuntano i padroni di casa che vincono 4-2 in rimonta, autori di una ottima prestazione con l’atalantino Gosens sugli scudi. Inutile il gol di Cristiano Ronaldo, ora nel gruppo è tutto aperto e serviranno gli ultimi 90 minuti per decidere.

Germania che inizia con grande ritmo, decisa a vincere. Gosens segna subito, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Portogallo in sofferenza, ma che alla prima ripartenza colpisce con Cristiano Ronaldo. Il canovaccio della gara però non cambia: è la Germania a giocare meglio e creare le migliori occasioni. Anche se ribalta la gara con due autoreti: uno di Ruben Dias, propiziato da un cross di Gosens, un altro di Guerreiro. Prima dell’intervallo Gnabry potrebbe arrotondare, Rui Patricio tiene a galla i suoi. Solo per poco: alla ripartenza, ancora Gosens scappa sulla sinistra (malissimo Semedo) e serve ad Havertz l’assist per il tris. Quindi, il giocatore dell’Atalanta mette la firma di testa su cross di Kimmich. Solo a quel punto il Portogallo tenta una reazione, con il gol di Diogo Jota e il palo di Renato Sanches. Vince la Germania con merito, adesso è battaglia totale per gli ottavi nel gruppo F.

PORTOGALLO-GERMANIA 2-4 – 15′ Cristiano Ronaldo (P), 35′ aut. Dias (G), 39′ aut. Guerreiro (G), 51′ Havertz (G), 60′ Gosens (G), 67′ Diogo Jota (P)

CLASSIFICA GRUPPO F: Francia 4 Germania e Portogallo 3 Ungheria 1