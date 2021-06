Euro 2020 | Italia-Galles, parla Mancini: “Farò cambi, Verratti può giocare”

Domani Italia-Galles per chiudere la fase a gironi del gruppo A ad Euro 2020, le parole del ct azzurro Roberto Mancini

“Giocheremo in maniera offensiva, come sempre, ma alcuni giocatori sono stanchi per cui farò dei cambi. Verratti? Può giocare”. A parlare è il ct azzurro Roberto Mancini, in vista della sfida che vedrà impegnata l’Italia domani alle 18 contro il Galles allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri, che giocheranno in contemporanea con l’altra gara del girone in programma a Baku tra Svizzera e Turchia, si giocano il primo posto contro i britannici, consapevoli che anche un pari potrebbe garantire la prima posizione nel gruppo A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Inghilterra-Scozia 0-0 | Derby senza gol, Southgate secondo

Il ct ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Puntiamo alla vittoria, per concludere in testa al gruppo. Si tratta della terza partita in dieci giorni. Sono state gare difficili e alcuni giocatori sono più stanchi di altri, questo è forse l’unico momento in cui poter fare dei cambi”. Su Verratti: “Non è fisicamente pronto al 100%, ma ha le qualità per poter sopperire a questo. Può giocare, vedremo se dall’inizio o a gara in corso”. Un altro che potrebbe indossare la maglia da titolare è Chiesa: “Sa ricoprire benissimo tutti i ruoli dell’attacco”.