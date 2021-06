Andrea Belotti ha parlato alla vigilia di Italia-Galles. La Nazionale di Mancini è già qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020

“Dobbiamo rimanere coi piedi per terra”. Belotti ‘avvisa’ se stesso e i suoi compagni alla vigilia di Italia-Galles: “Siamo consapevoli che dobbiamo fare una grande partita, senza fare calcoli. Scenderemo in campo per vincere – ha aggiunto a ‘Sky Sport’ il bomber azzurro, che domani contro il Galles potrebbe partire titolare – Ognuno di noi vuole sempre giocare, sicuramente bisogna dare il massimo quando ci viene data un’opportunità. Con indosso questa maglia, rappresentiamo tutti gli italiani. L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europeo“.

In conclusione Belotti ha ammesso di essere rimasto stupito da Barella: “Mi ha impressionato per il suo modo di giocare e la personalità che mette in campo in tutte le partite, ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi due anni”.