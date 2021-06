Dopo il pareggio all’esordio contro la Svezia, la Spagna di Luis Enrique affronta la Polonia per la seconda giornata del gruppo E di Euro 2020

Dopo il pareggio all’esordio contro la Svezia, la Spagna di Luis Enrique affronta la Polonia per la seconda giornata del gruppo E di Euro 2020. Le ‘Furie Rosse’ hanno la necessità di conquistare i tre punti per raggiungere gli svedesi in vetta alla classifica e sorpassare la Slovacchia di Hamsik e Skriniar. Di contro, la selezione guidata da Paulo Sousa, battuta dagli slovacchi al primo turno, venderanno cara la pelle per non dover dire già addio alla competizione europea con un turno di anticipo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘de la Cartuja’ di Siviglia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-POLONIA

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Moreno, Morata, Olmo. CT. Luis Enrique

POLONIA (3-5-1-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Moder, Klich, Puchacz; Zielinski; Swiderski, Lewandowski. CT. Paulo Sousa

CLASSIFICA GRUPPO E: Svezia* 4 punti; Slovacchia* 3; Spagna 1; Polonia 0

*una partita in più