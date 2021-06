Il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani è intervenuto questa sera ai microfoni di CMIT TV facendo una panoramica su Inter e Juventus in particolare

Nel corso dello Speciale Europei di CMIT TV è intervenuto anche il direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani che è partito da Spinazzola: “Inter? Grandissimo rimpianto anche perchè faceva parte di uno scambio. Poi ci sono stati dubbi sull’integrità del calciatore e si son dimenticati di lui. Le visite avevano dato esito negativo, ed era una previsione, non definitivo. Non mi sento comunque di dire che sia stato un clamoroso errore dell’Inter”.

ITALIA – “I dubbi riguardanti l’Italia saranno contro le top. Vedremo. Contro quelle di medio livello siamo molto forti. A questo punto del torneo anche un pari o una sconfitta non fanno male”. Su Gattuso: “Non dico che siamo al crollo ma ad un intaccamento di immagine di Gattuso che nessuno si aspettava. È stato vissuto da tutti come uomo di principi ed anche da me”.

ERIKSEN – “Dipende dalla difficoltà dell’Inter a livello economico ed anche dall’assicurazione. Si tratta di un tema di grandissima attualità. Se l’Inter ha un’assicurazione riguardante Eriksen allora può essere sostituito. L’Inter non ha bisogno di una plusvalenza subito ma di contanti nell’immediato per andare avanti e pagare gli stipendi. Se ne prendi 20 dall’assicurazione di Eriksen e 60 da Hakimi puoi fare più o meno il mercato con un parametro zero che si chiami Calhanoglu o in un altro modo. Al contrario potrebbe bastarti Vecino recuperato, Gagliardini, Brozovic e Barella non avendo più Conte”.

CONTE – “Conte ha un grosso problema: ha fatto benissimo nei campionati nazionali e malissimo in Europa. Non ha l’appeal di altri allenatori. In certi mercati stampa e tifoserie sono fortemente condizionati da queste cose. Il profilo di Conte è composto da malissimo in Europa, vincente in patria e gran rompiscatole. È normale che un allenatore così rimanga fuori dal giro. Poi ci sono i momenti e una che andrà in crisi tra Inghilterra, Francia e Spagna ci sarà. Da top club? Se parli di Barcellona eccetera non ha quel profilo e gli anni passano in fretta. A quell’età Mourinho aveva vinto tutto. Bene che si sbrighi”.

JUVENTUS – “Chiunque ti può dire servono due top player ovunque, anche al Real e al PSG. Penso che alla Juve serva un ottimo centrocampista come Locatelli ammesso che riescano a prenderlo. Penso infatti che il resto del centrocampo ha reso meno con Pirlo. Hai comunque un centrocampo che può vincere lo scudetto. Il problema è l’attacco. Dybala e Morata hanno grande talento e grande discontinuità. Se resta Ronaldo con due così resta solo Chiesa con una certa continuità e non è un attacco ben assortito”.