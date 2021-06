Nel gennaio di due anni fa Mevlja è stato a un passo dall’indossare la maglia dell’Empoli

I soldi sono pochi, ecco perché le ‘occasioni’ vanno colte al volo. Una di queste si chiama Miha Mevlja, centrale sloveno in scadenza a fine mese con il Sochi. Non è un nome nuovo, perché nel gennaio 2019 fu a un passo dal vestire la maglia dell’Empoli, allora in Serie A. Sbarcò in Italia e si allenò coi toscani, con la Fifa che poi impedì il trasferimento dallo Zenit visto che il tesseramente avvenne fuori tempo massimo. Ora il classe ’90 serbo, un ‘colosso’ di un metro e novanta, si ripresenta nelle vesti di grande ‘occasione’ di mercato poiché prendibile a costo zero. Mevlja può essere un profilo interessante per club di medio livello della nostra Serie A quali Torino, Bologna e Cagliari.