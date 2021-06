Calciomercato Juventus, rinnovo Pinsoglio 2022: a breve firma e annuncio

Dopo l’addio di Buffon, la Juventus ha deciso che Carlo Pinsoglio sarà ancora il terzo portiere per la prossima stagione

Non ci sarà un nuovo addio, dopo quello di Gigi Buffon tornato al Parma vent’anni dopo, nel reparto dei portieri della Juventus. È vicina infatti, sostiene ‘goal.com’, la firma sul prolungamento contrattuale, quello attuale è in scadenza il prossimo 30 giugno, di Carlo Pinsoglio, 31enne estremo difensore di Moncalieri, prodotto del vivaio bianconero. Il calciatore dovrebbe siglare a breve il nuovo accordo fino al 30 giugno 2022, restando a disposizione del nuovo/vecchio allenatore Massimiliano Allegri come terzo portiere. Resta vacante, per ora, la posizione alle spalle del titolare, Wojciech Szczesny. Pinsoglio è tornato alla Juve nel 2017, dopo un lungo girovagare in prestito nelle serie minori. Il suo ruolo, all’interno dello spogliatoio, si è consolidato negli anni, diventando un punto di riferimento sempre più importante per i compagni. In particolare, è diventato un amico insostituibile per Cristiano Ronaldo, da quando nell’estate del 2018 è approdato alla corte del presidente Andrea Agnelli. Dunque, il matrimonio tra Pinsoglio e la Juventus è destinato a continuare, almeno per un’altra stagione: si attende solo l’annuncio ufficiale.