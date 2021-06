Juventus, per il centrocampo il sogno resta Pogba, su cui in pole c’è il Psg: bianconeri pronti ad affondare per Locatelli, due le alternative

Juventus a caccia di un centrocampista. E’ questo il reparto dove il club è intenzionato ad intervenire per primo. Massimiliano Allegri ha chiesto rinforzi in mediana e la società bianconera lavora per portare a Torino il nome giusto. Il sogno della dirigenza resta Paul Pogba, che la società spera di poter riportare a Torino. L’affare però, complici le cifre legate ad ingaggio e cartellino, è tutt’altro che semplice, soprattutto se si considera anche la concorrenza del Paris Saint-Germain. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, avanza Locatelli: due le alternative

Il club transalpino, riferisce ‘Tuttosport’, sarebbe in vantaggio nella corsa al giocatore. I rapporti tra Raiola e la società parigina sono ottimi, come testimoniato anche dall’ormai imminente approdo di Donnarumma sotto la Torre Eiffel. E Pogba potrebbe essere il nuovo assistito dell’agente italo-olandese a scegliere Parigi come prossima tappa per la propria carriera. Ecco allora che la Juventus si fionderebbe su Manuel Locatelli. Stando al quotidiano torinese, la trattativa per il centrocampista azzurro procede e accelera. La Juventus ragiona su una valutazione complessiva di 40 milioni di euro, ma come vi abbiamo raccontato anche noi di Calciomercato.it, è concreta la possibilità di inserire nell’affare il difensore Radu Dragusin.

Le alternative al giocatore del Sassuolo portano all’estero. Il primo nome è Pjanic, pupillo di Allegri, che a Barcellona non trova spazio e che non è escluso possa tornare in quel di Torino. L’altro nome è un profilo gradito da tempo: si tratta di Paredes del Paris Saint-Germain. Non sembra trovare grandi conferme invece l’interessamento per Tonali, mentre la pista Tolisso pare essersi raffreddata.