Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Depay è un giocatore del Barcellona

Termina la telenovela relativa a Memphis Depay, annuncio ufficiale del Barcellona: raggiunge Messi e Aguero in blaugrana

È finita la corsa a Memphis Depay, uno dei parametri zero più ambiti sul mercato. Ora è ufficiale: sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I blaugrana hanno annunciato il colpo di mercato postando prima l’emoticon di un leone su ‘Twitter’, animale che è tatuato sulla schiena dell’attaccante, e poi con un video a lui dedicato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021



Depay ora è impegnato ad Euro 2020 con l’Olanda, poi partirà con la sua nuova avventura in Catalogna. Niente da fare per Juventus, Inter e Milan, accostate a più riprese all’ormai ex giocatore del Olympique Lione. Depay ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con il Barcellona.