In attesa di novità sul futuro di Eriksen, l’Inter è a caccia di un centrocampista: ecco il nome scelto nel sondaggio di CM.IT

In attesa di novità sul futuro di Christian Eriksen, che è stato dimesso oggi dall’ospedale di Copenaghen, l’Inter guarda a rinforzi in mediana e sonda il terreno per il nome giusto che possa permettere al centrocampo di Inzaghi un salto di qualità. A tal proposito Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter chi sia l’uomo giusto da regalare a Simone Inzaghi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Hakimi a Calhanoglu | Le ultime su entrate e uscite

Per il 29,6% dei votanti, l’uomo su cui dovrebbe puntare la compagine nerazzurra è Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà alla fine di questo mese. I voti sono però tutti molto ravvicinati: il 27,6% crede che sia invece Donny van de Beek del Manchester United l’uomo giusto su cui puntare. Il 24,5% ha scelto invece l’ex nerazzurro Coutinho, mentre l’altro ex interista, Mateo Kovacic, è stato scelto con il 18,4% dei voti.