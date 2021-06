Urs Althaus ha parlato ai microfoni di CMIT TV, raccontando il suo rapporto con l’Italia e retroscena molto interessanti

Urs Althaus è stato grande protagonista alla CMIT TV. Il mitico Aristoteles de “L’allenatore nel pallone” si è soffermato sul suo rapporto con il calcio, tra Italia e Svizzera, poco prima della partita di Euro 2020 tra le due Nazionali, poi vinta ampiamente dagli azzurri grazie a un super Locatelli e alla rete di Immobile.

Dalle sue attività imprenditoriali alle scene più belle del film, Urs Althaus si racconta: “Ho girato con Ancelotti, con Graziani, con Chierico e tutti gli altri. Quando tutti vedono la scena dicono che non è vero, ma io ho delle prove che non sia vero”. Poi il retroscena su Ancelotti: “E’ venuto da me e mi ha detto: ‘Senti, tu non giochi male'”.