Giorgio Chiellini dal ritiro della Nazionale ha parlato dell’infortunio che lo ha messo fuori causa contro la Svizzera: gli aggiornamenti

Giorgio Chiellini parla dell’infortunio rimediato contro la Svizzera. Il capitano dell’Italia è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo, ma le notizie che arrivano dal ritiro azzurro sono improntate all’ottimismo. Il difensore afferma: “Sto abbastanza bene, non è niente di grave: sono riuscito a fermarmi in tempo, ora qualche giorno di riposo e poi vedremo”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Varane | Intrigo rinnovo e mossa shock

Chiellini continua: “La squadra cresce partita dopo partita, c’è tanto entusiasmo che non fa sentire la fatica. C’è un’energia positiva che va oltre gli undici in campo”. Ora il prossimo ostacolo è il Galles: “Un’ottima squadra. Mi fa piacere che Ramsey sia andato in gol, sta riuscendo a trovare la continuità che alla Juve per sfortuna non ha avuto. Sulle sue qualità però non ci sono mai stati dubbi. Poi c’è Bale, lo conosciamo. Sarà una partita difficile, come tutte. Ora cerchiamo di arrivare primi, è importante dare continuità, poi penseremo agli avversari”.