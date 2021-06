Italia, Chiesa chiede spazio e avvisa le rivali: il messaggio dello juventino

Conferenza stampa per Federico Chiesa dal ritiro della Nazionale: l’esterno della Juventus punta ad una maglia da titolare contro il Galles

L’Europeo è stato finora vissuto in seconda fila da Federico Chiesa che non è ancora partito da titolare nelle due gare dell’Italia. Per l’esterno della Juventus l’occasione buona potrebbe arrivare contro il Galles, ma intanto il calciatore ha parlato oggi in conferenza stampa: “Mancini tiene in considerazione tutti i 26 convocati, tutti sono pronti. Siamo tutti titolari e dobbiamo essere pronti ad entrare in campo e dare una mano”.

Chiesa si dichiara disponibile a giocare ovunque lo schieri il ct e racconta la sua ambizione: “Ho tanta voglia di lasciare il segno, ma la squadra viene prima di tutto. Dalla Juventus porto dietro la mentalità vincente”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Italia-Galles e il tabellone: tentazione secondo posto nel girone

L’ex Fiorentina continua non negando la voglia di scendere in campo: “Ovviamente si spera sempre di giocare, ma sono pronto a dare il massimo quando il mister deciderà di schierarmi”. Potrebbe succedere dal primo minuto contro il Galles, una squadra che conta tra le sue fila anche Bale e Ramsey: “Bale è un fuoriclasse, Ramsey è oltre la media. Alla Juventus gli infortuni gli hanno impedito di darci una mano, ma ha dato il massimo e siamo amici anche fuori dal campo”. E sulle prospettive azzurre: “Facciamo bene a sognare. Vogliamo arrivare in fondo e per farlo dobbiamo affrontare tutte le più forti: non abbiamo paura”.