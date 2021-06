Inter, Skriniar dopo la partita con la Slovacchia: “Ho sentito Inzaghi e…”

Inter: Skriniar ha anche parlato dei nerazzurri e dei primi contatti con Simone Inzaghi dopo Svezia-Slovacchia

La Slovacchia di Skriniar perde la seconda partita del girone contro la Svezia dopo il successo dell’esordio. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, il difensore dell’Inter ha anche parlato dei nerazzurri e di Simone Inzaghi: “Ho già avuto modo di sentire Inzaghi e non vedo l’ora di tornare. Saluto tutti i tifosi dell’Inter per il supporto”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E sulla partita: “Dispiace tantissimo aver perso. Abbiamo giocato da squadra e con una buona mentalità. Volevo dare di più per i miei compagni, ora sento molte più responsabilità. Ma nulla è perduto”.