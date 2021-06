È da poco terminato il derby britannico tra Inghilterra e Scozia, valido per il girone D di Euro 2020: sfida senza gol, ecco il tabellino

Si chiude senza gol il derby britannico tra Inghilterra e Scozia a Wembley. Il deludente match, valido per la seconda giornata del girone D di Euro 2020, ha visto gli inglesi cercare più volte il vantaggio nei 90 minuti di gioco regolamentari, ma senza successo. Ci vanno molto vicini nel primo tempo, con Stones che raccoglie benissimo un cross e impatta molto bene di testa il pallone finito poi sul palo della porta presieduta da Marshall. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia. La squadra di Southgate è rimasta in costante proiezione offensiva, subendo però talvolta le avanzate degli avversari. Alla fine l’incontro si conclude sul risultato di 0-0, con l’Inghilterra – ora seconda – che si giocherà il primato nella prossima partita con la Repubblica Ceca, la quale ha pareggiato oggi contro la Croazia. Per la Scozia, invece, aumentano le speranze di una permanenza nella competizione.

Di seguito il tabellino del match.

Inghilterra-Scozia 0-0

Classifica Girone D: Repubblica Ceca 4, Inghilterra 4, Croazia 1, Scozia 1

Emanuele Tavano