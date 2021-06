Ordinanza del Ministro Speranza che reintroduce la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna: la nuova misura

Nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza. Visto il diffondersi della variante Delta, è stata reintrodotto la quarantena di cinque giorni con obbligo di tampone per chi arriva dalla Gran Bretagna. Possibile, invece, entrare in Italia dai Paesi Ue, dagli Usa, da Canada e Giappone con l’utilizzo del green pass. Con la stessa ordinanza vengono invece prorogate le misure di divieto da India, Bangladesh e Sri Lanka, anche in questo caso per il timore del diffondersi delle varianti Covid.