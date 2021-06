Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus: i dati di oggi 18 giugno

Prosegue il miglioramento della curva epidemiologica in Italia: registrati 1.147 nuovi contagi da coronavirus su 216.026 tamponi processati. I decessi sono 35 in un giorno. Calano ricoveri ordinari (-208, ora 2.680) e terapie intensive (-28, ora 416). Il tasso di positività è allo 0,5%, il livello più basso del 2021. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che pone da lunedì tutta l’Italia, tranne la Valle d’Aosta, sarà in zona bianca. Restano i timori per la variante Delta: quarantena di 5 giorni e tampone per chi arriva dalla Gran Bretagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 1.147 contro i 1.325 di ieri. Con 216.026 tamponi (ieri 200.315) scende anche il tasso di positività, 0,5% (ieri 0,7%). I decessi sono 35 (ieri 37), per un totale di 127.225 vittime dall’inizio dell’epidemia. Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 28 in meno (ieri -27) con 11 ingressi del giorno, e scendono a 416, mentre i ricoveri ordinari sono 208 in meno (ieri -176), 2.680 in totale. La regione con più casi odierni è la Sicilia (+170), seguita da Lazio (+147), Lombardia (+114), Campania (+107) e Puglia (+106). I contagi totali salgono così a 4.250.902. I guariti sono 7.648 (ieri 4.533, per un totale di 4.031.605. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.536 in meno (ieri -3.247): i malati ancora attivi sono ora 92.072. Di questi, sono in isolamento domiciliare 88.976 pazienti.