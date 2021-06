Calciomercato Milan, colpo a centrocampo | Vicino Kamara

Il Milan potrebbe mettere le mani su Boubacar Kamara, centrocampista dell’Olympique Marsiglia che sembra più vicino

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, con l’obiettivo di far bene in Champions League come in Serie A. Paolo Maldini vuole dei calciatori giovani, che rientrino nei parametri economici della società. Tra questi, c’è Boubacar Kamara, attualmente all’Olympique Marsiglia. Il classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2022 e difficilmente rinnoverà con il club francese. E in caso di mancato accordo, dovrà lasciare per evitare che venga perso a parametro zero.

Milan, Kamara si avvicina

Secondo quanto riferito dal giornalista francese Romain Canuti, il Milan si è avvicinato seriamente all’acquisto di Kamara. Il centrocampista francese si aspettava delle offerte dalla Premier League e ora sta riflettendo sul continuare la propria carriera in rossonero. Dalla Francia inoltre riportano di un’offerta di Maldini al Marsiglia per il giocatore di circa 12 milioni di euro. Restano da capire le intenzioni del club francese.