Juventus, quante big d’Europa su Locatelli: tre club inglesi e due dalla Spagna, si complica la possibilità d’acquisto per i bianconeri

Grande protagonista in questo avvio di Europeo, specialmente per quanto riguarda la sfida contro la Svizzera, Manuel Locatelli si sta imponendo come uno dei più interessanti giocatori del panorama italiano. Il centrocampista del Sassuolo è oggetto del desiderio della Juventus e di Massimiliano Allegri, che vorrebbe rafforzare il proprio centrocampo e avrebbe individuato nel classe 1998 l’uomo giusto. Comprare in casa Sassuolo non è mai facile e la situazione, complici le ottime prestazioni di Locatelli agli Europei, si sta facendo più complicata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, quante big su Locatelli

A complicare le cose per la Juventus è il grande interesse per il giocatore cresciuto nel Milan. Intervenuto a ‘Radio Radio’, Sandro Sabatini ha parlato proprio di Locatelli: “Ho una sensazione pessima per la Juventus. I bianconeri hanno aspettato, facendo una valutazione di 30 milioni di euro, mentre il Sassuolo ne chiedeva 40. Mi è stato però detto di quattro top squadre interessate e la valutazione ora è cresciuta visto il grande esordio europeo. Interessate ci sono Manchester City, Arsenal e le due big di Spagna. Io credo che Ancelotti non faccia fatica ad indicare Locatelli al Real Madrid e lo stesso vale per il Barcellona, che non ci metterebbero molto ad accontentare i tecnici e ad ottenere il gradimento del giocatore. Ho la sensazione che la Juve lo stia perdendo”.

Enrico Camelio, in collegamento su ‘Radio Radio’, ha sottolineato come ci sia un quinto club interessato. Si tratta del Leicester: “Il club inglese ha chiesto info concrete per il giocatore e anche con il Sassuolo. Il club però deve vendere Tielemans e a quel punto lo sostituirebbe con Locatelli”.