Calciomercato Juventus, novità su Arthur e Pjanic | Doppio ritorno

Dalla Spagna rivelano come i destini di Arthur e Pjanic potrebbero incrociarsi di nuovo: doppio ritorno per Juventus e Barcellona

La Juventus continua la sua ricerca del rinforzo ideale per il centrocampo, ruolo considerato il punto debole della squadra da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vuole almeno un acquisto di assoluto valore per la mediana, ma non è escluso che i rinforzi possano essere due per i bianconeri. Dalla Spagna, intanto, rivelano come l’intreccio col Barcellona potrebbe andare in scena anche questa estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, tornano Pjanic e Arthur | Lo vuole Laporta

Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’, Laporta non avrebbe apprezzato la cessione di Arthur messa a punto da Bartomeu con lo scambio con la Juventus che ha portato Pjanic a Barcellona. Inoltre, il presidente blaugrana avrebbe deciso di riportare il centrocampista brasiliano nella Capitale catalana. Uno scenario inedito, che potrebbe favorire il ritorno del bosniaco a Torino. Massimiliano Allegri, infatti, ha grandissima stima in Pjanic e potrebbe avallare un suo eventuale ritorno in bianconero. Ad un anno di distanza, Juventus e Barcellona potrebbero essere protagoniste di una nuova operazione in sinergia.