Occhi ben fissati sul calciomercato in casa Inter. I nerazzurri, al momento, stanno concentrando prevalentemente le loro forze sul fronte uscite. Sarà molto importante per la società targata Suning effettuare la cessione di almeno un big nella rosa, per ridare un po’ ossigeno alle casse del club. In questo senso, continua la battaglia tra PSG e Chelsea per aggiudicarsi il cartellino di Hakimi. Ma il classe ’98 non è l’unico che potrebbe salutare a breve. La Beneamata continua a valutare anche cessioni ‘minori’, su tutte quella di Arturo Vidal. Per il cileno, inoltre, arriva una smentita ufficiale, vediamo i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, rebus Vidal: arriva la smentita ufficiale

Nell’ultimo periodo, si erano diffuse alcune voci sull’interesse del Besiktas per Vidal. Ma Erdal Torunogullari, vicepresidente dei turchi, ha smentito il tutto ai microfoni de ‘La Tarcera’: “Sinceramente, non siamo interessati a Vidal in questo momento. Non abbiamo nemmeno formulato una proposta al giocatore, come hanno riferito alcuni media: non sappiamo da dove sia uscita la notizia”.

Parole chiare quelle del numero due del Besiktas, che chiude all’arrivo del cileno in Turchia. Il classe ’87, impegnato in questi minuti nel match tra Cile e Bolivia valido per la Copa America, sembra avere invece il mirino puntato dal Trabzonspor e dal Marsiglia. L’ex pupillo di Conte, inoltre, aveva recentemente riaperto ad un trasferimento al Club America, squadra messicana. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma a complicare le cose c’è il pesante ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Niente Turchia per Vidal, staremo a vedere quale sarà il suo futuro.

