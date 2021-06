Calciomercato Fiorentina, dopo Gattuso: la situazione

La Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore dopo la separazione con Gattuso. Il nome in pole è quello di Italiano

Nelle scorse ore è arrivata ufficialmente la separazione tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Il tecnico italiano, come raccontato, potrebbe ripartire subito dall’Inghilterra. Per l’ex centrocampista del Milan c’è la possibilità Tottenham ma anche Everton.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per quanto riguarda, invece, la panchina viola, Rocco Commisso sta lavorando per trovare il giusto profilo: il nome sempre più caldo appare essere quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano, fresco di rinnovo con lo Spezia, è in cima alla lista ma bisognerebbe pagare la clausola per liberarlo. Sullo sfondo restano i nomi di Garcia e Ranieri ma anche di Fonseca.