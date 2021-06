Bologna, sempre più vicino il colpo Marko Arnautovic: raggiunto l’accordo con l’attaccante austriaco per un triennale con opzione per il quarto anno

Dopo un’esperienza tutt’altro che indimenticabile con la maglia dell’Inter, per lo meno dal punto di vista di quanto mostrato in campo, non di certo dai risultati raggiunti, Marko Arnautovic potrebbe tornare in Italia. L’attaccante austriaco infatti è nel mirino del Bologna, che sarebbe sempre più vicino a chiudere l’acquisto del giocatore. Il club rossoblù avrebbe infatti raggiunto un accordo con il numero 7 della nazionale austriaca.

Lo riferisce il ‘Corriere di Bologna’, che sottolinea come nella giornata di ieri Marco Di Vaio e Riccardo Bigon sono volati ad Amsterdam, dove l’Austria era impegnata contro l’Olanda, per incontrare direttamente il giocatore. Arnautovic, che non ha preso parte alla sfida poiché squalificato, ha dato il benestare al ritorno in Italia e si sarebbe accordato con il club felsineo per un contratto triennale, con l’opzione per un quarto anno, da 2,7 milioni di euro a stagione. Nel frattempo il fratello-agente del giocatore e il calciatore stesso premono nei confronti dello Shanghai Fc per l’addio.