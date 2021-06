Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it. Diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Nazionale e gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Focus sulla Nazionale, che ieri sera ha battutto la Svizzera nella seconda partita del girone di Euro 2020. Non mancheranno inoltre tutti gli aggiornamenti di mercato sulle big di Serie A, l’addio di Gattuso alla Fiorentina e non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In conduzione ci sarà Fabio Tarantino, affiancato dal nostro Daniele Trecca e dall’inviato Ciro Troise. Come ospiti ci saranno Francesca Bandinelli, del ‘Corriere dello Sport’, e lo storico procuratore Dario Canovi.