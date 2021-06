E’ già terminata l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Il club viola dovrà trovare adesso un nuovo allenatore

E’ ufficiale la rottura di Gennaro Gattuso con la Fiorentina. A poche settimane dall’insediamento sulla panchina viola, si dividono già le strade tra il tecnico ex Napoli e il sodalizio del presidente Commisso. Scenario già anticipatovi nella giornata di mercoledì da Calciomercato.it, con la dirigenza della Fiorentina a caccia adesso del sostituto in panchina con Italiano tra le priorità dopo il divorzio anticipato da Gattuso. In corsa anche l’ex Ranieri e Rudi Garcia per la panchina viola.

Fiorentina, ufficiale il divorzio anticipato con Gattuso

“ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”, recita il comunicato ufficiale della società gigliata.