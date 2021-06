Euro 2020, Olanda-Austria 2-0: Orange agli ottavi e certi del primo posto

Tre punti molto importanti per l’Olanda contro l’Austria: la squadra di De Boer si qualifica come prima del proprio girone

Vittoria dell’Olanda ad Amsterdam contro l’Austria, che permette alla selezione di Frank De Boer di approdare agli ottavi di finale di Euro 2020. Si tratta della terza squadra dopo l’Italia e il Belgio, che oggi ha battuto in rimonta la Danimarca a Copenaghen. Vantaggio firmato da Memphis Depay nel primo tempo su calcio di rigore, provocato da un fallo di Alaba su Dumfries. Tante le occasioni create dai padroni di casa, ma il raddoppio è arrivato solo nella ripresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma | Assalto Real: Ancelotti vuole l’azzurro

Hinterregger ha tenuto in gioco Malen, scappato via in velocità. Entrato nel secondo tempo, l’olandese ha servito davanti al portiere Dumfries, che ha ribadito in rete il raddoppio dell’Olanda. Una rete importante nell’economia della partita, che ha permesso agli Orange di chiudere l’incontro e di qualificarsi come prima del girone.

OLANDA-UCRAINA 2-0: 11′ Depay (O), 67′ Dumfries (O)

CLASSIFICA GRUPPO C: Olanda 6; Ucraina, Austria 3; Macedonia del Nord 0