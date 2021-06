Simon Kjaer rompe il silenzio dopo cinque giorni sulla vicenda Eriksen: le sue parole

Simon Kjaer torna a parlare. Il capitano della Danimarca è stato coinvolto in prima persona nella tragedia sfiorata sabato scorso a Copenaghen, l’arresto cardiaco in campo a Eriksen e poi il sospiro di sollievo. Oggi invece è arrivata la conferma dell’operazione che si è resa necessaria per il calciatore dell’Inter, ovvero l’impianto di un defibrillatore cardiaco. Il giocatore del Milan è stato protagonista assoluto grazie al suo sangue freddo ma anche alla sua umanità e leadership. Kjaer è stato giustamente osannato da tutto il mondo calcistico e non solo. A distanza di cinque giorni ha deciso di rompere il silenzio con un post sui suoi canali social.

“Sono stati dei giorni davvero particolari, dove il calcio non è stata la cosa più importante. Uno shock che resterà per sempre dentro di me e in ognuno di noi! L’unica cosa che conta è che Christian – ha scritto su Twitter – stia bene. Sono orgoglioso di come abbiamo agito da squadra e di come siamo rimasti in piedi insieme in questo momento difficile. Sono commosso e profondamente grato per il supporto. Andremo in campo contro il Belgio con Christian nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ci darà la calma che ci permetterà di concentrarci sul calcio. Giochiamo per lui e come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la motivazione più grande che possiamo avere. E come sempre: diamo il nostro meglio! Per la Danimarca”.