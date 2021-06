Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Si svuotano ospedali e terapie intensive”

Coronavirus, nuovo report della Fondazione GIMBE: situazione in miglioramento per gli ospedali e nuovi casi in calo

Continua in Italia la lotta al Coronavirus con i numeri in miglioramento. Al tal proposito il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE ha svelato, nel consueto report settimanale, i dati in merito al territorio italiano che vanno dal 9 al 15 giugno che evidenziano come, rispetto alla precedente, ci sia stata una diminuzione di nuovi casi (11.440 vs 15.288) e decessi (411 vs 469). “In calo anche i casi attualmente positivi (105.906 vs 181.726), le persone in isolamento domiciliare (102.069 vs 176.353), i ricoveri con sintomi (3.333 vs 4.685) e le terapie intensive (504 vs 688)”.

Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE ha quindi sottolineato: “Da 13 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus, la progressiva diminuzione dell’attività di testing sottostima il numero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa del tracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia”.

Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE ha aggiunto: “La costante riduzione dei pazienti ospedalizzati ha portato l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti COVID al 6% sia in area medica che in terapia intensiva, con tutte le Regioni ampiamente sotto le soglie di allerta”.