Ufficializzato l’addio a Sergio Ramos al Real Madrid, il futuro del difensore spagnolo potrebbe essere già deciso: biennale e annuncio in arrivo

L’addio di Sergio Ramos al Real Madrid è ormai ufficiale. Oggi il difensore spagnolo ha tenuto una conferenza stampa per spiegare come è maturata la separazione. Il 35enne ha raccontato di non aver mai pensato di lasciare il ‘Bernabeu’ ma ha anche aggiunto che la società gli ha spiegato che il suo sì è arrivato quando l’offerta era già scaduta.

Ora si apre la caccia all’esperto calciatore spagnolo che a Madrid aveva un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione e non vorrebbe vedere ridotto il proprio stipendio, una condizione che allontana Ramos dalla Serie A. Una ambizione che potrebbe essere presto soddisfatta da un club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Sergio Ramos verso l’Arsenal: i dettagli

Come si legge su ‘todofichajes.com’, infatti, l’Arsenal sarebbe vicina a chiudere l’acquisto di Sergio Ramos. Per il difensore sarebbe pronto un biennale a cifre vicine a quelle percepite al Real Madrid. Nei piani dei Gunners, lo spagnolo andrebbe a prendere il posto di David Luiz che non ha rinnovato il contratto in scadenza. Un affare molto vicino alla conclusione tanto che la prossima settimana potrebbe anche esserci l’annuncio ufficiale.