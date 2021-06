Il Milan lavora a un colpo importante sul calciomercato. Tutto sembra pronto per la permanenza del calciatore: tutte le ultime novità anche su Tonali

Il Milan continua a programmare la prossima stagione, dopo l’ingresso in Champions League, tentando di costruire la rosa migliore possibile per affrontare tutte le competizioni in arrivo. La ristrutturazione in casa rossonera procede, ma le scelte pesanti non mancano per Paolo Maldini. Il dirigente del Milan è al bivio tra la permanenza di alcuni calciatori e l’addio di altri. Perso Gianluigi Donnarumma e con Hakan Calhanoglu sempre più in bilico, tutt’altro destino sembra riservato a Fikayo Tomori.

Il difensore di proprietà del Chelsea ha espresso in maglia rossonera tutte le sue qualità nell’annata appena trascorsa. Un concentrato di talento, esplosività e cattiveria agonistica che, al netto di qualche errore in marcatura, ha stupito tutti e si è meritato la conferma. Nelle scorse settimane, vi abbiamo riportato a più riprese come il Milan avesse intenzione di confermare il centrale. Una pista che ora è sempre più calda e pronta a concludersi ufficialmente.

Calciomercato Milan, Tomori pronto a restare: occhio a Tonali

Vi avevamo riportato già nella giornata di ieri come la pista fosse ormai ai titoli di coda. Oggi arrivano solo conferme sul futuro del difensore. Alla fine non è arrivato il tanto atteso sconto da parte del Chelsea, ma il Milan ha comunque deciso di portare a buon fine la trattativa: il riscatto avverrà per una cifra sui 29 milioni di euro.

Situazione molto diversa per Sandro Tonali per cui la fumata bianca pare ancora lontana. Secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, infatti, il Milan avrebbe ulteriormente frenato per il calciatore e Cellino per il momento avrebbe deciso di tenere il ragazzo. Le parti inevitabilmente torneranno a trattare ed è probabile che alla fine il calciatore resti al Milan. Servirà, però, del tempo: non sarà questione di pochi giorni.