La Juventus è a un nuovo bivio sul calciomercato per quanto riguarda le mosse a centrocampo. La svolta per la cessione pare vicina

La Juventus è pronta a una svolta totale a centrocampo, dopo un’ultima stagione che si è configurata come particolarmente deludente proprio in quella zona. Inevitabile che con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, le attenzioni si concentrino in particolare su quel reparto e in particolare sull’arrivo di un regista davanti la difesa. Rodrigo Bentancur, infatti, potrebbe agire da mezzala con il ritorno del tecnico livornese e un colpo in quella zona di campo appare in cantiere.

Diversi nomi sono sul tavolo, a partire da quel Manuel Locatelli, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita negli ultimi giorni, con Dragusin come contropartita e che sta brillando con l’Italia a Euro 2020. Il nome di Miralem Pjanic, allo stesso tempo, non è affatto da scartare, come vi diciamo già da diverse settimane. L’avventura del bosniaco con il Barcellona non è andata secondo le attese e ora l’addio pare inevitabile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, ritorno Pjanic: la mossa del Barcellona e l’Inter alla finestra

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il ritorno dell’ex non scalda molto i bianconeri, nonostante ci siano già stati contatti tra il centrocampista e Massimiliano Allegri, ma anche con la dirigenza: i rapporti sono ottimi. Questa pista non è una priorità, ma potrebbe concretizzarsi a condizioni particolarmente vantaggiose. Secondo il quotidiano, il Barcellona sarebbe disposto a cederlo anche in prestito biennale e con lo stipendio pagato per metà. E alla finestra ci sarebbe anche l’Inter per il futuro del calciatore, su cui i blaugrana evidentemente non vogliono puntare. Vedremo se la pista si surriscalderà nelle prossime settimane.