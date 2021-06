Lukaku e Dybala sono stati al centro di una trattativa di mercato due anni, poi il belga è andato all’Inter e la Joya è rimasta a Torino

Estate 2019, Romelu Lukaku al centro di un intrigo. Il centravanti, all’epoca del Manchester United, è ad un passo dall’Inter, ma la Juventus, che ha salutato Massimiliano Allegri per ingaggiare Maurizio Sarri, tenta l’inserimento e offre agli inglesi il cartellino di Paulo Dybala. Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, non ha però alcuna intenzione di farsi soffiare il belga, con cui ha un rapporto speciale e su cui punta per la sua nuova avventura italiana, e spinge sull’acceleratore. Alla fine, il trainer salentino avrà la meglio e, in due stagioni col club di Suning, il 28enne bomber di Anversa è riuscito a realizzare ben 64 gol, contribuendo alla conquista dello Scudetto. Ma la storia sarebbe potuta essere diversa: “Chiesa-Lukaku-Ronaldo era il tridente disegnato da Paratici per Sarri – la rivelazione del giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’ – Quell’inghippo sullo scambio con lo United ha bloccato tutto, oltre alla permanenza di Higuain“.

Calciomercato Juventus, deadline Cristiano Ronaldo

Nel frattempo, tornando all’attualità, tiene sempre banco in casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo: “Ha detto ad inizio maggio alla Juve che aveva intenzione di guardarsi intorno e gli è stato dato l’ok – continua Momblano – Da quello che so, la Juve ha dato una deadline: non si può andare oltre il 15-20 luglio. Se trova una sistemazione gradita, la società bianconera non si farà trovare impreparata. Allegri pensa ad una squadra senza il fuoriclasse portoghese“.